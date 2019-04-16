تأجيل محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت لـ 19 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلي، و8 آخرين (أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين لجلسة 19 يونيو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام و جوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني .

أحال المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعا مخلى سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.