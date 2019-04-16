"الجنايات" تقضي بإحالة متهمين للمفتي في "أحداث كنيسة مارمينا ".. و12 مايو الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة 12 مايو النطق بالحكم النهائي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفي، ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.