"استغلوا ظروف الضحايا".. تجديد حبس عاطل وممرضة بتهمة التورط في الاتجار بالأعضاء البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس عاطل وممرضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتورط في تشكيل عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر تفيد تردد عاطل على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومقابلته بعض الأفراد من راغبي شراء الأعضاء البشرية، والاتفاق معهم على توفير أعضاء لهم مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة المعلومات الواردة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين يقومان باستقطاب ضحاياهما مستغلين ظروفهما المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة متهمة أخرى تعمل "رئيسة وحدة تمريض" بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، مستغلًا طبيعة وظيفتها بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى.

وأشارت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبحوزته "3500 جنيه مصري – 100 دولار أمريكي– 2 هاتف محمول"، كما ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها مبلغ مالي 1500 جنيه مصري-3 هاتف محمول.