مصر | تغريم طبيب شرعي 5 آلاف جنيه امتنع عن الحضور للشهادة في قضية قتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم طبيب شرعي 5 آلاف جنيه امتنع عن الحضور للشهادة في قضية قتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد جادو، تغريم الطبيب الشرعي ٥ الاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة والحضور للشهادة بجلسة اليوم في محاكمة عامل رخام، متهم بقتل زوجته فى المطرية، بسبب الخلاف علي مسكن الزوجية والزمته الحضور الجلسة المقبلة في ١٩ يونيو المقبل.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من الأهالى بمنطقة ميدان المطرية، بنشوب مشاجرة بين منزل وزوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، وسقوط قتيل

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى "غادة.ع" 30 سنة ربة منزل أم لطفلين، عثر عليها غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش- 33 سنة"، وذلك بسبب خلافات أسرية بسبب نزاع على شقة الزوجية.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئا بمنطقة ترب البساتين، وبمواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، مما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته المنزل مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.