مصر | حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار في "الاقراص" المخدرة بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة الاتجار في "الاقراص" المخدرة بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "

وألقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس القبض مسجل خطر في عين شمس، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط مسجل شقي خطر حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته 1264 قرص مخدر، مبلغ مالى 850 جنيها، سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية