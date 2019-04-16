مصر | نيابة أكتوبر تحقق مع 7 أشخاص لسرقتهم 4 أطنان كابلات كهربائية

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تباشر نيابة أكتوبر التحقيق مع 7 أشخاص لاتهامهم بالشروع في سرقة 4 أطنان كابلات كهربائية من قطعة أرض فضاء.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، حيث اشتبه رجال المباحث في 7 أشخاص أثناء تحميلهم 4 أطنان كابلات كهربائية على سيارة نقل.

وتبين أن المتهمين هم كل من، "يسري. أ " و"عمرو. م" و"حسن. خ" و"محمد. ر" و"محمد. ح" و"محمود. ر" و"فارس. ن ".

وقد ألقى ضباط تأمين مدينة 6 أكتوبر القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بالشروع في سرقة 4 أطنان كابلات كهربائية من قطعة أرض فضاء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.