مصر | الدفاع بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان": محضر الضبط مزور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان": محضر الضبط مزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 11 متهما بقضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقال دفاع المتهم الثامن إن موكله تم إلقاء القبض عليه بتاريخ الثاني من يناير الماضي، قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه، ليدفع على إثر ذلك بتزوير محضر الضبط.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان" لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.