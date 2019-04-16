مصر | دفاع متهم بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان": اعترافاته جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان": اعترافاته جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثامن، في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

واستهل دفاع المتهم مرافعته، دافعا ببطلان الاعتراف الذي أدلى به المتهم الأول في الدعوى حول صلته بموكله والاشتراك معه في الواقعة.

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واستدل الدفاع في قوله إلى ما ذكره المتهم فيما بعد بأن اعترافاته في التحقيقات جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب، على حد تعبيره.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية فى قضية "كنيسة مارمينا بحلوان" لاتهامهم بتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بان أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى داخل البلاد، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.