مصر | النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة "منتحر العمرانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة "منتحر العمرانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النيابة العامة بالعمرانية، استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة شاب عاطل ويدعى"محمد فوزي" في العقد الثالث من عمره، إثر انتحاره لمروره بأزمه نفسية.

وصرحت النيابة العامة بالعمرانية تحت إشراف المستشار محمد حسن حنفي، المحامي العام لنيابات العمرانية والطالبية، بدفن جثة شاب انتحر لمروره بأزمة نفسية، عقب تشريحها.

وكشفت التحقيقات،بسؤال شقيقه"محمود فوزي" في العقد الثالث من عمره، قال إن المنتحر كان يمر بأزمة نفسية من فترة، دفعته للانعزال عن الأسرة بشكل كبير، ودخوله في حالة من الاكتئاب، مضيفًا دخلت عليه الأوضة لقيته متعلق في باب الأوضة مشنوق.

وأظهرت التحريات أن الجثة لشاب يدعى "صلاح" 35 عام، مشنوق على باب غرفته مستخدمًا ملاية السرير، وبفحص الجثة تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الشاب هو من انتحر.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء التحريات تبين أن شاب شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.