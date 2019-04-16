مصر | "رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار".. سقوط نصاب وهارب من تنفيذ أحكام بالهرم

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وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطه بالمقر المشار إليه وعثر بداخل المكتب على كارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم مثبت بها انه رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار العربية 200 كشف خاص ببايانات الشباب راغبى العمل، 175 خطاب ترشيح للوظائف مدون به بيانات ضحاياه بمهور بتوقيعهم، 150 استمارة مدون بها السيرة الذاتية لراغبى العمل، مبلغ 4000 جنيه.
وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه واقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.