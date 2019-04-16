مصر | "رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار".. سقوط نصاب وهارب من تنفيذ أحكام بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار".. سقوط نصاب وهارب من تنفيذ أحكام بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء ضياء فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقطاع أمن الجيزة، عن قيام عبد التواب ش ع ع 25 سنة، صاحب شركة ومقيم بدائرة مركز البدرشين السابق اتهامه في قضية نصب والمحكوم عليه في 5 قضايا ( تبديد، إيصال امانة، نصب ) بإجمالى مدة حبس 7 سنوات اخرهم نصب بالحبس سنة، بإنتحال شخصية رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار بقصد النصب والاحتيال على الشباب راغبى العمل داخل البلاد وإيهامهم بقدرة على تعينهم بوظائف بالشركات الكبرى والفنادق والمصانع على خلاف الحقيقة والاستيلاء من كلا منهم على مبلغ 350 جنيه نظير إستمارة شغل وظيفة ودأب على اصطياد ضحاياه عن طريق شبكة الانترنت وانه يتخذ من مكتب مستأجر بالعقار دائرة قسم شرطة الاهرام وقرًا لمزاولة نشاطه الاثم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطه بالمقر المشار إليه وعثر بداخل المكتب على كارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم مثبت بها انه رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار العربية 200 كشف خاص ببايانات الشباب راغبى العمل، 175 خطاب ترشيح للوظائف مدون به بيانات ضحاياه بمهور بتوقيعهم، 150 استمارة مدون بها السيرة الذاتية لراغبى العمل، مبلغ 4000 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه واقر بالاحكام الصادرة ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.