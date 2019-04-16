مصر | بـ"29 فرش حشيش وسلاح ناري".. القبض على عامل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"29 فرش حشيش وسلاح ناري".. القبض على عامل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على عامل وبحوزته 29 فرش حشيش، بمنطقة بولاق الدكرور، واخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفاده بتمكن النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث القسم، من ضبط نور س ا م، 37 سنة، عامل ومقيم شارع عبد الحميد الهوارى من شارع ترعة عبد العال، دائرة القسم وبحوزته 29 فرش حشيش وزنت حوالى 3 كيلو، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقتين من ذات العيار و10 طلقات روسى عيار 7.62×،390، وبالكشف الجنائى عليه تبين انه محكوم عليه هارب في قضية سرقة تيار كهربائي بالحبس شهر.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، بحيازته بالمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النار بقصد الدفاع عن النفس واقر بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

"دراجة بدون لوحات و200 جرام حشيش".. القبض على مبلط سيراميك بالوراق

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مبلط هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 200 جرام حشيش، بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جزيرة الوراق دائرة القسم، من ضبط مصطفي س س، 26 سنة، مبلط سيراميك ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق (مخدرات) والمحكوم علية في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق مخدرات بالحبس لمدة 6 شهور، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات امام معدية دمنهور، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام، فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.