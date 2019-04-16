مصر | حجز طعن المتهمين بقضية تنظيم أجناد مصر للحكم بجلسة 7مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز طعن المتهمين بقضية تنظيم أجناد مصر للحكم بجلسة 7مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة النقض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة ل7مايو للحكم

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.