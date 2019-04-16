أخبار مصر | مرصد الأزهر ينظم ندوة بعنوان استقطاب الشباب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر ينظم ندوة بعنوان استقطاب الشباب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُنظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، غدا الخميس ، ندوةً بعنوان: "استقطاب الشباب.. الأسباب وسُبل الوقاية" في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وذلك في إطار البرنامج التثقيفي والتوعوي الذي يقدمة مرصد الأزهر لطلاب الجامعات.

وتناقش الندوة التي تُعقد في قاعة "علي مبارك" أسباب استقطاب الشباب من قبل الجماعات المتطرفة، وآليات تجنيد التنظيمات الإرهابية للمقاتلين، وتشير الندوة إلى أبرز الشبهات والأفكار المسمومة التي تبثُّها تلك الجماعات في عقول الشباب، كما تضع روشتة لتحصين النشء من خطورة الفكر المتطرف وسبل الوقاية منه.

ومن المقرر أن يحاضر الندوة كل من الدكتور حمادة إسماعيل شعبان، منسق وحدة الرصد باللغة التركية، والدكتور محمد عبد الحميد، والدكتور عماد عبد العزيز، الباحثين بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.