أخبار مصر | النائب عماد جاد: العلمانية ليست عيب ولا حرام.. وكلمة "مدنية" تعني دولة القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب عماد جاد: العلمانية ليست عيب ولا حرام.. وكلمة "مدنية" تعني دولة القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن التعديلات الدستورية الجديدة، إن الحفاظ علي مدنية الدولة المصرية ضرورة مهمة، وعلينا جميعًا أن نعي أن العلمانية ليست عيب ولا حرام ولا كلمة قبيحة.

وأضاف جاد، أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن ندخل في جدال بالألفاظ، مؤكدًا أن كلمة مدنية تعني دولة القانون والمواطنة.

وكان النائب أحمد خليل، مُمثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أعلن خلال الجلسة العامة المُنعقدة، رفض الحزب للتعديلات الدستورية بسبب النص على لفظ "مدنية الدولة" في المادة الخاصة بالقوات المسلحة، قائلا:"أن البعض روج لكلمة مدنية على أنها علمانية وهو ما يرفضه الحزب".

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ووافق المجلس خلال الجلسة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بشكل نهائي.

كما أحال الدكتور علي عبد العال، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت القرارات، القرار الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25-2-2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتشمل القرارات أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بمبلغ 50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق.