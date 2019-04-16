أخبار مصر | مسئول "شباب العمال": السيسي أكثر رئيس اهتم بنا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول "شباب العمال": السيسي أكثر رئيس اهتم بنا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد ربيع، مسئول سكرتارية الشباب بالاتحاد العام، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع لأننا لسنا اقل من الشهداء الذين يقدمون أرواحهم كل يوم من أجل مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات لدعم التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف ربيع، أن اقل شيء ممكن نقدمه لمصرنا الحبيبة هو النزول والمشاركة سواء بنعم أم لا، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد في عام 2014, تم خلال تلك الفترة إنجاز أكثر من 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، كما أنه تم عمل حملة 100 مليون صحة وحياة كريمة للأسر الأسد احتياجا.

وتابع: " رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، و زيادة العلاوات سنويا وصرف منح غلاء معيشة، مؤكدا انه لم يمر على مصر رئيس اهتم بشبابها مثل الرئيس السيسي.