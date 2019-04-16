أخبار مصر | "السويدي": "كيف لنا أن نمنع من أخذ المسئولية على عاتقه أن يحرم من المادة الانتقالية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السويدي": "كيف لنا أن نمنع من أخذ المسئولية على عاتقه أن يحرم من المادة الانتقالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو البرلمان، أنه كيف لنا أن نمنع من أخذ المسئولية على عاتقه أن يحرم من المادة الانتقالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصصة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية.

كما وافقت اللجنة على، مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنص على أنه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابة رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية.