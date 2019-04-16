أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الحديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مشروعات العلمين الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي من المشروعات الجارية هناك.

ويتفقد "مدبولي" أيضا، مشروعات منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والداون تاون، والجامعة الأهلية، وفرع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وكذا موقف تنفيذ المدينة التراثية، والحى اللاتيني، والمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.