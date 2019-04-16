شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة بشأن الالتحاق بكليات الإعلام في الجامعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر، صباح اليوم، تفاصيل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بعقد اختبارات قدرات للقبول بكليات الإعلام بالجامعات الحكومية المصرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020. وللاطلاع على نص القرارات:

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