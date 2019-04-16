شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مايو.. النطق بالحكم في طعن المتهمين بقضية «أجناد مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة النقض تحديد جلسة «7 مايو» المقبل للنطق بالحكم في طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أجناد مصر»، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام والسجن من «5» سنوات للمؤبد.

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كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في «ديسمبر 2017»، بالإعدام شنقاً لـ«13» متهماً، والمؤبد لـ«17» متهماً، والسجن «15» سنة لمتهمين اثنين، والسجن «5» سنوات لـ«7» متهمين، والبراءة لـ«5» متهمين، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في «2013»، أنشأوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة «أجناد مصر» التي تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما وجهت النيابة لهم، تهمة «تفجير كمين جامعة القاهرة»، ما أسفر عن مقتل العقيد طارق المرجاوي، وإصابة مساعد مدير المباحث، ونائب مدير الأمن، ورئيس مباحث شرطة الجيزة، وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة، وإستعمال المفرقعات، وقتل كل من«نشأت على يوسف»، «أشرف فتح الله أحمد» المجندين بقوات الأمن المركزي، في تفجير «محيط مترو البحوث».