شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يناشد العالم لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن بالغ الأسى للحادث المروع الذي لحق بكنيسة «نوتردام»، ذلك الأثر الإنسانى العالمي، نتيجة الحريق الذي شب فيها أمس.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، أمس، إن المجلس وهو يشارك الشعب الفرنسى الصديق أحزانه وآلامه ليثق في قدرة الشعب والحكومة الفرنسية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة بناء وترميم هذا الصرح التاريخى الهام لما كان عليه. وناشد فائق العالم والهيئات الدولية المختصة أن تساهم في إعادة بناء هذا الصرح العالمى ليظل دوماً منارة إشعاع وتنوير للسلام والمحبة والتسامح.