شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل الليبى: برامج لذوى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل المهدى الأمين وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، تحيات الحكومة والشعب الليبى للمشاركين بمؤتمر العمل العربى ال 46، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته أعمال الدورة وعلى حسن الاستقبال والضيافة التى لاقاها الوفد الليبى المشارك بالمؤتمر .

وأضاف الأمين خلال كلمته فى الجلسة العامة لمؤتمر العمل العربى، فى يومه الثالث، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ليبيا تعمل على تحقيق وتقديم أفضل الخدمات للعمالة الوافدة ومواجهة كافة التحديات الاستثنائية التى تمر بها دولة ليبيا .

وأشار وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول العالم العربى فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة ليبيا تنفذ أنشطة وبرامج للأشخاص ذوى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع الليبى وتأهيلهم لسوق العمل .