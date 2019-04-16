"انتخابات الصيادلة" تسمح للمحافظات الاستعانة بموظفين لتسيير أعمال التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت اللجنة العامة للإشراف علي انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد عطية، قرارا قبل قليل، أرسلته لرؤساء النقابات الفرعية بكافة المحافظات، تسمح من خلاله لهم الاستعانة بموظفين أو صيادلة، في حال تعذر وجود موظفين، لتسهيل إجراء العملية الانتخابية.

وأكد الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، انتظام سير انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، في جميع اللجان الفرعية بالمحافظات، باستثناء محافظة اسيوط التي لم يبدأ فيها التصويت حتى الآن.

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وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحا؛ ويستمر الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

وقال عبيد إن موظفي نقابة الصيادلة بأسيوط انسحبوا من لجنة الانتخابات، ويجري حاليا الاستعانة بموظفين آخرين لبدء التصويت.

ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.