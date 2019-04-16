بنسبة 75%.. الحكومة تخفض مخصصات دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، المقدم من الحكومة للبرلمان؛ استعدادا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للكهرباء.

وشهد مشروع الموازنة فيما يخص دعم الكهرباء، تخفيض مخصصات الدعم بنحو 75%، ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء تبلغ 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.

وتطبق الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء، بنسبة سنوية، لتقليل خسائر الوزارة، حتى موازنة 2021.