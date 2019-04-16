وزير العمل البحريني لسعفان: لدينا عقول مصرية نتباهى بها في بلادنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، للتشاور حول الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وخاصة كل ما يخص العمالة المصرية وشئونها.

جاء ذلك على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور 17 وزير عمل عربي ورؤساء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أكد الوزيران، عمق العلاقات بين مصر والبحرين الضاربة في جذور التاريخ والممتدة عبر العقود الطويلة، والمكانة العالية في نفس الشعبيين ما يؤكد أن العلاقة بينهما أكثر من وثيقة، وأن القرب بينهما أبعد من كل الحدود لمعروفة.

واستعرض "سعفان" ما اتخذته وزارة القوى العاملة من إجراءات في سبيل تطوير منظومة العمل، كآلية الربط الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش العمل، مشيرا إلي أن الربط الالكتروني يستهدف إنشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها إحداث التوافق والتلاقي بين طالب العمل والباحث عنه من خلال هذه الآلية التي ستكون برقابة من وزارات العمل المعنية، للقضاء على سماسرة العقود الوهمية ومن يبيعون الوهم للشباب.

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وأوضح أن الوزارة أحدثت نقلة نوعية في مشروع تفتيش العمل وحوسبته، حيث تم البدء في هذا النظام الجديد ابتداءً من عام 2016 لحوسبة جميع مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة علي مستوى مديريات القوى العاملة في 27 محافظة بالجمهورية.

واقترح "سعفان" أن يكون هناك تواصلًا فعالًا بين الوزارتين لنقل الخبرات التي اكتسبتها وزارة القوى العاملة المصرية في هذا المجال، لإحداث الربط الالكتروني بين البلدين الشقيقين، ونقل خبرات الوزارة في مجال حوسبة التفتيش، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تسهم في تسهيل كافة الإجراءات والأمور المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.

من جانبه رحب وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني بهذه الأفكار الجادة والبناءة التي تسهم في تطوير منظومة العمل البحرينية بالشراكة مع وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدًا أن العامل المصري يتمتع بالكفاءة العالية والنادرة في أداء العمل، وأن البحرين يتواجد على أرضها مجموعة من العقول الفذة التي تعتبر مفخرة تتباهى بها البحرين لتواجدها على أرضها وفي رحابها.

وأضاف "حميدان" أن وزارته تهتم بتطوير منظومة التدريب لما له من أهمية خاصة في تعزيز القدرة التنافسية للعامل البحريني وتدعيم قدرته على اقتحام سوق العمل بالتدريب اللائق والأمين.