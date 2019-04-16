بنسبة 40%.. الحكومة تخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020، المقدم من الحكومة للبرلمان؛ استعدادا لمناقشته والموافقة عليه في وقت لاحق، عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.

وتعتزم الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي، مؤخرًا.