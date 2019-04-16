"النواب" يحيل البيان المالي للموازنة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي تلاه وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال عبدالعال إلى نفس اللجنة بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والذي تلته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 / 2020.

وطالب عبدالعال، النواب - من غير أعضاء اللجنة - الذين يرغبون في الاشتراك بمناقشات لجنة الخطة والموازنة عن بياني الوزيرين، بالتقدم بطلب قبل الجلسة المخصصة لذلك بـ 48 ساعة على الأقل.