محافظ القاهرة: ممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة تصقل مواهبهم وتساعدهم على الابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أهمية ممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة إلى جانب المقررات الدراسية لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال تفقده معرض الأنشطة التربوية لمدارس القاهرة، اليوم الثلاثاء، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمجمع مدارس الملك فهد، تحت شعار "تعلم ـ فكر ـ ابتكر ـ أبدع ـ إنتج".

وأشاد عبد العال بمنتجات الطلبة المختلفة في كافة المجالات الصناعية والفنية والبيئية والزراعية، حيث يشمل المعرض كافة الأنشطة الطلابية من منتجات يدوية وفنية وثقافية، من مختلف إدارات القاهرة التعليمية البالغ عددها 32.

وشهد المحافظ، الحفل الفني الختامي الذي ضم عددا من الفقرات الغنائية والمسرحية وعرضا لفريق الصم وضعاف السمع، موجها الشكر لكل المدرسين والموجهين القائمين على ممارسة الأنشطة الفنية بالمدارس.