"افتكرتها استلطفتني".. تجديد حبس سائق اغتصب سيدة يمنية في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على خلفية اتهامه باغتصاب جارته، "يمنية الجنسية"، بعد تهديدها بسلاح أبيض، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن عامل عربي الجنسية استأجر شقة بمنطقة أرض اللواء وأقام فيها برفقة زوجته وأبنائهما الأربعة منذ 6 أشهر، وخلال تلك الفترة كان جارهم يلقي التحية على السيدة في الصباح كلما يصادف لقائهما.

وأضافت التحقيقات، أن الجار اعتقد أنه مع تكرار تحدثه مع جارته العربية أنه سيتمكن من مرافقتها؛ فانتظر انصراف زوجها إلى عمله وذهب إلى شقتها بحجة طلب خضروات منها، وما إن فتحت له باب الشقة دفعها للداخل وحاول معاشرتها، وعندما قاومته ونهرته أخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه ووضعه على رقبتها وكتم أنفاسها لمنع صرخاتها التي قد توقظ أطفالها النائمين في الغرفة المجاورة، وقام باغتصابها.

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غادر المتهم شقة جارته والتي ظلت طوال 3 أيام مترددة في الإبلاغ عن الواقعة، خوفا على أسرتها إلا أنها أخبرت زوجها الذي اصطحبها وتوجها إلى قسم شرطة العجوزة وحررا محضرا بالواقعة.

تحركت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي خليل ونجحت في إلقاء القبض على المتهم من داخل شقته.

أمام النيابة العامة قال المتهم، إنه ارتكب الواقعة بعدما تبادلت مع المجني عليها تحية السلام: "كنت بقولها صباح الخير وترد عليا افتكرتها استلطفتني وهنبقي صحاب بس لما قاومتني اغتصبتها".

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي، للكشف عليها.