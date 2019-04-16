"الأمن العام": ضبط 10سيارات مسروقة و151 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 169 قطعة سلاح ناري، 209 قطعة سلاح أبيض، 151 قضية مخدرات، 20 مُتهمًا لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 64 متهمًا ومراقب هاربين، 310 دراجة نارية مخالفة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، 10 سيارات مبلغ بسرقتها، 26071 مخالفة مرورية، 16843 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 81931 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.