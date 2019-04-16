ضبط مزور الأوراق الرسمية والمستندات عبر شبكة الإنترنت بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، مسجل خطر لتزويره وتقليده الأوراق الرسمية والشهادات الجامعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدقهلية.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر أحد تطبيقات شبكة المعلومات تتضمن قدرته على تزوير وتقليد الأوراق الرسمية، والمستندات وشهادات جامعية لكليات مختلفة للراغبين مقابل مبالغ مالية.

Advertisements

وأسفرت جهود الفحص الفني عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بمحافظة الدقهلية مطلوب ضبطه في قضية "تزوير".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط (جهاز "تابلت"، وهاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وآخرين تتضمن طلبهم تحرير شهادات ومحررات رسمية على غير الحقيقة - مبلغ مالي- 3 أختام - شهادات جامعية منسوبة لجامعات - بيان درجات لثانوية عامة - عدد من أوراق الشهر العقاري مطبوعة بدون بيانات - عدد من الفواتير لأحد المراكز الطبية بدون بيانات).

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "محدد" وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات عمليات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.