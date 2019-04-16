ضبط مصنعين بداخلهما 28 طن حنة وتمر هندي وعسل الجلوكوز فاسدة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، مصنعين غير مرخصين بالجيزة، بداخلهما أكثر من 28 طن حنة، وتمر هندي، وعسل الجلوكوز غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع لإنتاج التمر الهندي- بدون ترخيص- كائن بدائرة مركز شرطة أطفيح، باستخدام خامات ومستلزمات إنتاج رديئة الصنع، تسبب أضرار جسيمة على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية تم إعداد مأمورية استهدفت المصنع، أسفرت عن ضبط المدير المسئول، مقيم بدائرة المركز.

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وبالتفتيش تم ضبط (3 طن تمر هندي - 2 عبوة كبيرة الحجم من عسل جلوكوز بدون بيانات زنة الواحدة 20 كيلو جرام) بإجمالي مضبوطات بلغت ( 3,40 طن تمر هندي، وعسل جلوكوز، "غير صالحة للاستهلاك الآدمي")، كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية المرافقين للحملة.

كما أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام صاحب مصنع لإنتاج الحنة –بدون ترخيص- كائن بدائرة مركز شرطة أطفيح، بتجميع كميات كبيرة من الحنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضبط المدير المسئول عن المصنع (مقيم بدائرة المركز)، وبتفتيش المصنع تم ضبط (3500 كرتونة بداخلها أكياس "حنة" تحمل اسم تجاري- 200 شيكارة حنة خام- 1000 كرتونة فارغة)، بإجمالي مضبوطات (25.750 طن حنة غير صالحة للاستخدام)، كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية المرافقين للحملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.