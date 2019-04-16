ضبط شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للاستيلاء على اموال المواطنين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخص أسس شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج للاستيلاء على أموال المواطنين بقنا.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صانيع ومقيم بمركز أبو تشت، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج –بدون ترخيص-كائنة بذات الدائرة، والنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهم، متخذاً من الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطه بمقر الشركة وتم ضبط جهاز حاسب آلي بمشتملاته ، العديد من الصور الضوئية لجوازات السفر وشهادات الخبرة للشباب راغبي العمل بالخارج ، وبعض الصور الضوئية لسمات دخول منسوب صدورها لشركتين بدولتين عربيتين، عدد من كروت الدعاية للشركة دفتر بأسماء العديد من راغبي السفر للخارج وقرين كل اسم المبلغ المالي المدفوع منه، هاتفين محمول، بفحصهما تبين أنهما يحويان العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة بالشباب راغبي السفر والعديد من الرسائل من المتعاملين معه في هذا النشاط .

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.