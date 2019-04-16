"هنأجر عربيتك بـ 8 الأف جنيه في الشهر".. ليلة هروب "ريان" القاهرة بعد النصب على ضحاياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط صاحب مكتب لتأجير السيارات لاتهماه بالنصب على عدد من المواطنين و الاستيلاء على أموالهم بدعوى استثمارها.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغات من عدة أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب من قبل شخص يدعى "ح. ع"، صاحب مكتب لتأجير السيارات، حيث أنه كان حصل منهم على عدة سيارات بدعوى تأجيرها مقايل 8 الأف جنيه في الشهر.

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وأضاف أحد المباغين ان المتهم كان يتعامل معه ماليا منذ فترة، وأنه قدم له عرضا مغريا.. "قالي هأجر منك عربيتك بـ 8000 جنيه في الشهر وملكش دعوى بالصيانة أنا هتحلمها"، وأضاف أحد الضحايا في البلاغ أنه حصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بدعوى استثمارها، وأكد المبلغين أن المتهم ظل لفترة طويلة يقدم لهم أرباح شهرية وسنوية، إلى أن اكتشفوا أن المتهم غير موجود بمقر المكتب على غير المعتاد.

وأضاف المجني عليهم في بلاغاتهم، أن انتظروا عدة أيام حتى تأكدوا أن المتهم هرب بأموالهم، حيث تبين ان غادر محل سكنه وأغلق مقر المكتب واختفى أفراد عائلته من مسكنهم.

تم تحرير محاضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم.