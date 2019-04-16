محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت أجهزة الأمن، كمية من أسماك الرنجة غير صالحة للاستهلاك وزنت 12.500 طن داخل ثلاجة لحوم وأسماك غير مرخصة بالجيزة.
كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام، (صاحب ثلاجة لحوم، وأسماك بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أطفيح) - بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المدخنة "رنجة " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستغلاً زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف خلال تلك الفترة وطرحها بالأسواق والمحلات، مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية تم استهداف الثلاجة بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط المتهم، وبتفتيش الثلاجة تم ضبط (2500 كرتونة معبأة "رنجة مدخنة"، داخل صناديق خشبية يزن الواحد منهم 5 كيلو جرام، بإجمالي مضبوطات 12,500 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي) كما جاء بتقرير مفتشى الأغذية والتموين المرافقين للحملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 12طن أسماك رنجة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.