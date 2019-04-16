الأمن العام: ضبط أحد أفراد عصابة "شحتو" خط الصعيد بالمنطقة الجبلية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، استمراراً لملاحقة وتتبع عناصر تشكيل عصابي فارين عقب حصارهم بالمنطقة الجبلية بالأقصر.
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة أفراد التشكيل الذى كان يتزعمه عنصر إجرامي شديد الخطورة شهرته "عماد شحتو" الذى لقى مصرعه في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز إسنا عقب حصار الأجهزة الأمنية للمنطقة .
ووردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر حول مكان تواجد أحد أفراد التشكيل (سبق اتهامه في عدد من القضايا آخرهم قضية "قتل عمد" ومحكوم عليه بالحبس في قضية "ضَرب") .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيلياً باشتراكه فى حادثين، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 6 طلقات من ذات العيار) بأحد الدروب الجبلية بمكان التعامل.
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