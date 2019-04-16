الأمن العام: ضبط 12 شخصا بحوزتهم 36 كيلو حشيش وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات، حملاتها الأمنية، لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم تجارة المواد المخدرة. أسفرت جهود إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (مطروح، الإسكندرية، الدقهلية، الجيزة، البحيرة، القاهرة) وقطاع الأمن العام عن ضبط 12 شخصًا بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 34,900 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 540 جرام، و30 ألف قرص مخدر، قطعة سلاح أبيض). تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ استمرار الحملات الأمنية

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