الداخلية توجه قوافل طبية للمرور على السجون لسحب عينات الكشف المبكر عن فيروس "C"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وجه قطاع السجون برئاسة اللواء زكريا الغمراوي، و تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة يوجه عدة قوافل طبية للمرور على السجون لسحب عينات الكشف المبكر عن فيروس "C" .

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تفعيلاً لإجراءات الطب الوقائي ؛ وفى ضوء مبادرة رئيس الجمهورية - للقضاء على فيروس (C) وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإرتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون وخاصةً الرعاية الصحية.. فقد قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة الصحة "مديريتى الشئون الصحية بالقليوبية والوادى الجديد" بإعداد قوافل طبية للمرور على ( سجن بنها العمومى – ليمان أبى زعبل 1 – سجن القناطر "رجال"1 – سجن الوادى الجديد ) حيث تم إجراء المسح الطبى لفيرس (C) وسحب العينات اللازمة.

وأضافت الداخلية في بيانها، أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة بشقيها الوقائى والعلاجى.