أخبار مصر | "الوزير" للسفير السويدي: أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" للسفير السويدي: أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة على شبكة الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، السفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجانبين في تأمين سلامة المرور وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل.

وبدأت المباحثات باستعراض السفير السويدي للموضوعات التي تم مناقشتها خلال ورشة العمل المنعقدة في نوفمبر الماضي بالقاهرة والخاصة بمجال تأمين سلامة المرور والتي شهدت حضور مجموعة من الخبراء من الجانب السويدي والتي ارتكزت على مناقشة ثلاثة موضوعات أساسية (السلامة من خلال الطرق والمرور من خلال البنية التحتية والانظمة المستخدمة - السلامة من خلال المركبة - السلامة من خلال اوزيادة الوعي والتعليم ) وكذلك تم خلال الورشة عرض من إدارة النقل السويدية عن الرؤية الصفرية السويدية لتقليل الحوادث.

وأعرب الجانب السويدي الرغبة في استكمال التعاون بين مصر والسويد في مجال المرور والسلامة على الطرق والبدء في تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية لتكون نقطة انطلاق للمشروع وتضمن مقترح للأنشطة المستقبلية على أن يكون مجالات التعاون في ( تبادل الخبرات التنظيمية والتعليمية - تنظيم ورش عمل - تنظيم زيارات إلى السويد لتبادل الخبرات والاطلاع على خبراتهم في مجال السلامة المرورية.

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كما استعرض السفير السويدي أحد أنظمة النقل العام المطبقة في عدد 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام BRT

(BUS Rapid TRANSITE ) الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة والمصنع من قبل شركات سويدية حيث وجه السفير السويدي الدعوة للفريق مهندس كامل الوزير بزيارة المصانع السويدية لرؤية هذا النظام المتطور.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي شبكة الطرق من خلال تصميم الطرق وتخطيطها، ومدى مطابقتها للمعايير العالمية للطرق، من حيث مراعاة الميول وتصريف مياه الأمطار والتأكد من توفّر مناطق عبور المشاة بشكلٍ واضحٍ للمشاة والسائق، وتخصيص أماكن خاصة لمرور المشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة. والتأكد من وجود إشارات المرور والعلامات الإيضاحية التي تنظم عمليات السير مضيفا أن الوزارة تعمل أيضا على تحديث أسطول الاتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعي التابعة لها مثل شركة السوبرجيت التي يتم حاليا اجراء دراسة فنية ومالية لتطوير اسطولها بأحدث انواع الاتوبيسات الصديقة للبيئة وذلك لاحداث نقلة كبيرة بها تعود ايجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب