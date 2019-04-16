أخبار مصر | الحكومة تنفي 13 شائعة في 6 أيام (انفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي 13 شائعة في 6 أيام (انفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والاخبارية خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة: (من 10حتى 16 أبريل 2019‏):

حيث نفي المركز الاعلامي ما تردد حول ان اشتراطات صندوق النقد الدولي تعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة ، كما نفي المركز فرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة للدولة ، ونفي ايضا فرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

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ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً كما نفي المركز إلغاء الدعم التمويني نهائياً.

ونفي المركز الاعلامي ما اثير حول طرح وحدات بالإسكان الاجتماعي بمساحات 120 متراً بأسعار مخفضة، كما نفي إلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات.

ونفي المركز ما اثير حول تغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية ، كما نفي بدء عملية التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل.

وكما نفى المركز ما تردد حول بيع قطع آثار مصرية بأحد المزادات الأمريكية كما نفي انتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضي الزراعية المصرية ، ونفي المركز ما اثير حول إخفاء آثار المخدرات من خلال تناول أقراص منع الحمل أو الخل كما نفي توقيع وزارة الأوقاف بروتوكولاً مع إحدى الجمعيات الأهلية لنشر الدعوة.