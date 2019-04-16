أخبار مصر | وزيرة الهجرة: نبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة: نبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه في ضوء تنفيذ توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، بذلت الوزارة جهودًا كبيرة على عدة محاور تهدف إلى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، واعتماد مدربين للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك السعي لتوفير فرص بديلة للشباب؛ لمنع الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي، أن جهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية ببدائلها اشتملت على 6 برامج تضمنت التوعية والتأهيل والتنمية المجتمعية.

وتابع "سليمان" أن أول هذه البرامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة؛ حيث تم اعتماد عدد 574 مدرب معتمد من ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بإجمالي 25 دورة تدريبية في 11 محافظة هي (القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الإسماعيلية، الغربية، المنوفية، مطروح، بورسعيد)، بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية؛ لإعداد مدربين للتوعية والتثقيف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية البديلة عنها، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.

وأضاف أن وزارة الهجرة تبنت برنامجًا لتأهيل وتوعية طلاب التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التعليم الفني في كافة المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية؛ حيث تم توعية 304 من الشباب بإجمالي 12 دورة توعية في مدارس التعليم الفني للصف الأول والثاني والثالث الثانوي في محافظات ( البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط)؛ باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا للهجرة غير الشرعية.

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وأردف أنه تم تدريب الشباب مهنياً، ضمن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، والتدريب على ريادة الأعمال ضمن برامج التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تم تدريب 1000 شاب مهنيًا بإجمالي عدد 41 دورة في 7 محافظات هي (كفر الشيخ، دمياط، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسوان، البحيرة) ضمن برامج الفرص البديلة الإيجابية وريادة الأعمال.

وفي السياق ذاته، أوضح وائل فراج، مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أنه تم توعية 1800 من الأمهات والقُصّر بإجمالي 30 دورة توعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمة الدولية للهجرة في 7 قرى ( كوم المنصورة، بني محمديات، المراونة، العقب، الشهابية، شقلقيل، المعابدة) ومركزًا واحدًا هو مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن برنامج تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير الشرعية؛ إيمانًا بأهمية الأم ومشاركتها في اتخاذ قرار الهجرة لدى الأطفال والشباب سواء بصورة شرعية او غير شرعية، تقوم الوزارة بتثقيف الأم والقُصّر (الأطفال غير المصحوبين) من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص ريادة أعمال، بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

وأضاف فراج أن وزارة الهجرة قامت بتوعية وتثقيف 150 مدرسًا من مدرسي التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبحث عن البدائل الإيجابية والانتقال لسوق العمل، بإجمالي 6 دورات توعية وإرشاد في محافظات (القاهرة والجيزة والإسماعيلية)، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني TVETII.

وتابع فرّاج أن الوزارة تقوم بتنفيذ برامج توعية للمقبوض عليهم هجرة غير شرعية، حيث تم عقد دورت تدريبية لتوعية 335 شابًا من الشباب المقبوض عليهم (هجرة غير شرعية) بمنفذ السلوم الحدودي قبل إخلاء سبيلهم وإجراء مسح ميداني عليهم للتعرف على أهم العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في قرار السفر بصورة غير شرعية.