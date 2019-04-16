أخبار مصر | عاجل.. "زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً".. الحكومة تعلق في بيان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً".. الحكومة تعلق في بيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد برفع وزارة البترول سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً للأسطوانة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 150 جنيهاً، وأن السعر الرسمي من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 50 جنيهاً فقط ولم يطرأ عليه أى زيادات، مُشددةً على أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة قلق المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تقدم دعماً بنحو 26 مليار جنيه سنوياً، مُضيفةً أنه يتم إنتاج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يومياً بإجمالي 360 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة سنوياً.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).