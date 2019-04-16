أخبار مصر | عاجل.. حقيقة إلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الصحة بوقف تطبيق نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين سارٍ كالمعتاد في الأعوام السابقة، مُشددةً على حرص الوزارة على زيادة أعداد الأطباء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى اعتمادها حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017 في تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيباً وطبيبةً، موزعين على مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).