أخبار مصر | تعرف على حقيقة تغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة تغيير نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم المصري الجديد.

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وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تغيير في نظام امتحانات الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية، وأن نظام الامتحانات بهذه المدارس كما هو تماماً وكالمعتاد كل عام دون أي تغيير، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المدارس الدولية وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الدولية هي مدارس خاصة تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا ومعتمدًا داخليًا من وزارة التربية والتعليم، ولها نظام امتحانات خاص بها ومختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة لها بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).