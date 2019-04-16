أخبار مصر | الحكومة تنفي بدء التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تنفي بدء التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتحديد وزارة التربية والتعليم بدء تقديم الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2019-2020.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه فى حالة تحديد موعد التقديم والالتحاق للعام الدراسى القادم سيتم الإعلان عنه رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وأولياء أمورهم.

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وأكدت الوزارة أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية هي واحدة من أهم التجارب التعليمية الجديدة؛ لكونها تقدم تعليماً ذا جودة عالية يتفق مع سياسة وتوجهات الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم، من أجل بناء أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل محلياً ودولياً.

وتابعت الوزارة أن الدراسة في هذه المدارس تكرس للهوية المصرية، حيث يتم التركيز فيها على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأولى للطالب، كما يمارس الطالب فيها أنشطة تعليمية وترفيهية تمكنه من تنمية القدرات العقلية والمهارات الحياتية لبناء جيل قادر على تحقيق متعة التعلم وهى الفهم والاستذكار وليس التلقين والحفظ.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.