أخبار مصر | عاجل.. حقيقة انتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضي الزراعية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة انتشار حشرة الحشد القاتلة بالأراضي الزراعية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بدخول "حشرة الحشد الخريفية" المعروفة بـ "الدودة القاتلة" إلى مصر وانتشارها بين المحاصيل الزراعية المصرية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم انتشار "الدودة القاتلة" بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس ، مٌشيرةً إلى اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.

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وأشارت الوزارة، إلى رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر، مضيفةً أن هناك تعاون فعال بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، وتم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها، مُوضحةً أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن، مُؤكدةً على تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).