أخبار مصر | "الري" تنتج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية عن إفريقيا بعنوان "اعرف قارتك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الري" تنتج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية عن إفريقيا بعنوان "اعرف قارتك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بادرت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، في إطار حرص من الدولة للانفتاح على أفريقيا، وتوطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية، والذي توج برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بإنتاج سلسلة أفلام قصيرة معلوماتية بعنوان "اعرف قارتك" ترصد فيها طبيعة الشعوب الأفريقية والموارد الطبيعية التي حباها الله لهذه القارة.

وتهدف هذه الافلام إلى رفع الوعى لدى المواطن المصري بثقافة الشعوب الافريقية التي تشاركنا نفس الأرض بل والتاريخ والمصير.

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وأوضح د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن المجلس الثقافي الأفريقي الذى وجه الرئيس السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارة أفريقيا، وقال: "حينما يأتي الأفارقة يجدون ما يمثل تاريخهم جميعا فى مصر".

وأشار إلى تخصيص دور كامل في مقر المركز فى متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز ديجيتال مدعوم بأفلام قصيرة تقدم معلومات عن أفريقيا، موضحا البدء بإنتاج فيلمين عن دولتي أثيوبيا والنيجر مدة كل منهما يناهز الثلاث دقائق .

وها نحن ننشر أولى الحلقات من تلك الأفلام القصيرة عن دولة النيجر بهدف التعريف بخصائص وطبيعة تلك الدول ايمانا منا بالتقارب وإرساء مبدأ التعاون والمشاركة بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية على أن ننشر الأفلام التعريفية بباقى الدول تباعا.