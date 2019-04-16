أخبار مصر | خبير سياحي يطالب بتنظيم برامج للأشقاء العرب لمشاهدة بطولة أمم أفريقيا بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير سياحي يطالب بتنظيم برامج للأشقاء العرب لمشاهدة بطولة أمم أفريقيا بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير السياحي عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، إن مشاركة مصر في معرض سوق السفر العربي في دبي المقرر انطلاق فعالياته 28 إبريل الجاري سيكون فرصة قوية لجذب مزيد من السياحة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص خاصة أن السياحة العربية مجتمعة استحوذت على نسبة 30% من حجم السياحة الوافدة لمصر في 2018.

وأضاف عاطف عجلان في تصريحات له اليوم، أن إطلاق حملة تسويقية خلال الأيام القادمة لاستهداف السوق العربية خلال شهر رمضان بالتزامن مع مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي في دبي سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة العربية لمصر خاصة لقضاء عيد الفطر بمصر وكذلك سيحقق زيادة واقبال على حجوزات الموسم الصيفي في مصر من قبل الأشقاء العرب.

وناشد عجلان بضرورة إعداد افلام وثائقية عن الأحداث العالمية والدولية التي تمت في مصر مؤخراً وأبرز زيارات نجوم العالم لعرضها في سوق السفر كنوع من التسويق مع ضرورة التسويق لتنظيم بطولة الأمم الافريقية في مصر التي تم إجراء قرعتها مؤخرا وكان حدثاً عالميا تحت سفح الاهرامات وإعداد برامج سياحية لحضور فعاليات البطولة ويتم تسويقها داخل المعرض بدبي.

وأوضح عجلان أن السائح الخليجي لديه احتياجات معينة في الاقامة في مصر ومنها أنه يفضل سياحة الأسر ويفضل الاقامة لفترات طويلة من اسبوع الى اسبوعين ويرغب في الاقامة في الشقق الفندقية بجانب الفنادق ويحتاج الى برامج سياحية تناسب احتياجاته وحسن المعاملة من اشقائه المصريين وكذلك لابد من منحه تسهيلات مثل التأشيرة الأون لاين كما ان بعض السائحين العرب يحتاجون الى تسهيلات لاصطحاب اليخوت الخاصة بهم.

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وأشاد الخبير السياحي عاطف بكر عجلان بجهود الدكتورة رانيا المشاط في فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية وتنشيط الأسواق التقليدية وكذلك تواصلها مع وسائل الاعلام العالمية لنقل الصورة الحقيقية عن مصر والترويج لمقاصدنا السياحية.

وأكد عجلان أن السائح العربي يتميز بأنه من السياح المرتفعين في معدل الانفاق ويفضل السياحة الشاطئية في الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ بجانب معالم وتاريخ القاهرة.

وتوقع عجلان ان ترتفع السياحة العربية لمصر بشكل العام والخليجية بشكل خاص بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2018 مؤكداً أن الاحصائيات المتاحة توضح أن السعودية تصدرت قائمة الدول الخليجية المصدرة للسياحة بمصر بحوالي أكثر من 909 ألف سائح سعودي تلتها الكويت بحوالي 164 الف سائح كويتي ثم الامارات والبحرين وسلطنة عمان.

وكان قد شارك في دورة المعرض في عام 2018 أكثر من 39الف متخصص و2,661 شركة عارضة و940 إعلاميا.