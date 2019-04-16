مصر | تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت جنح محكمة جنح حلوان، حبس تشكيل عصابي، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه، كما أمرت كلفت الاجهزة الأمنية بسرعة التحريات.

وتبين من التحريات أنه تم ضبط المتهمين بحوزتهم بندقية خرطوش و6 طلقات خرطوش من ذات العيار، وفرد خرطوش، وطبنجتان صوت، 15 طلقة صوت، سلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأضافوا بارتكابهم واقعة سرقة متعلقات محاسب وحيازتهم الأسلحة للدفاع، وأرشدوا عن سيارة ملاكى ملك أحد العاطلين، مبلغ مالى قدره 2300 جنيه، هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.

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"دراجة بدون لوحات و200 جرام حشيش".. القبض على مبلط سيراميك بالوراق



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مبلط هارب من تنفيذ أحكام قضائية، وبحوزته 200 جرام حشيش، بمنطقة الوراق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، مفادها بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين جزيرة الوراق دائرة القسم، من ضبط مصطفي س س، 26 سنة، مبلط سيراميك ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق (مخدرات) والمحكوم علية في القضية لسنة 2014 جنح قسم الوراق مخدرات بالحبس لمدة 6 شهور، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات امام معدية دمنهور، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 7 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 200 جرام، فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.