مصر | التصريح بدفن جثة طفة "بدون رأس" في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة طفة "بدون رأس" في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو، بدفن جثة طفلة جثة فتاة عثر عليها بدون رأس ومجهولة الهوية ولم يستدل على أهليتها.

وكما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بإجراء تحليل "Dna" لمعرفة هوية جثة الفتاة، كما كلفت في وقت سابق بتشريح الجثة وإرسال تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها.

وكشفت مناظره النيابة للجثة أن الجثه ظلت متروكة لمدة أسبوع حتى تحول لونها إلى اللون الأخضر لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ترتدي ملابس سيدات، داخل كيس بلاستيك ووجد به مقص كبير.

وتعود البداية عندما تلقت مباحث قسم ١٥ مايو بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة.

وعلى الفور تم الانتقال وفحص الجثة تبين أنها جثة طفلة بدون رأس تبلغ من العمر 6 سنوات.

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وحرر المحضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

استمرار حبس 3 متهمين لقتلهم شابا خلال حفل خطوبة بمصر القديمة



جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس٣ عاطلين 15 يوما بتهمة قتل شاب أسفل كوبري عباس.

وتبين من تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مصر القديمة يفيد مقتل شاب أسفل كوبري عباس خلال حفل خطوبة لتشاجره مع ثلاثة أشخاص آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وقاموا بالتحفظ على الجثة وشهود العيان وضبط المتهمين الثلاثة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة التي انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليه حيث تبين أن المجني عليه شاب في نهاية العقد الثاني من العمر مصاب بطعنة نافذة اخترقت الصدر وجزء من القلب مما أسفر عن حدوث صدمة نزيفية أدت للوفاة على الحال.