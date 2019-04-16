مصر | إنذار لـ"الوزراء" لإسقاط الجنسية المصرية عن "أبو النجا" و"واكد" و10 آخرين

ونص محمود فى إنذاره، إنه وبعد ثورة 30 يونيو أتخذت جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى والداعمين لها من العملاء الهاربين للخارج اتجاها معاديا ومحرضا ضد مصر ومواطنيها، وأصبح هؤلاء أداة في أيدى الجماعة الارهابية لارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية وتهديد المصالح العليا للبلاد ومحاولة نشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب فى نفوس المواطنين، مستغلين ظهورهم في القنوات الفضائية الداعمة للإرهاب والتي تتلقى تمويلات نقدية من أجهزة مخابراتية وجهات معادية لمصر، وأن هؤلاء المأجورين يتلقون مبالغ مالية ضخمة لدعم الإرهاب التي تمارسه الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي.

واستند محمود في إنذاره إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص على: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية (... إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أوالاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى ).

وطالب محمود في ختام إنذاره بضرورة إصدار قرار فورى وعاجل بإسقاط الجنسية المصرية عن المذكور أسمائهم بالإنذار الرسمي الموجه منه فورا.